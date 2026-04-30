ゴールデンウィーク期間は関東では天気は短い周期で変わり、気温の変化も大きくなりそうです。5月1日(金)は昼頃まで雨や雷雨で、沿岸部を中心に激しい雨や横殴りの雨になる所もあるでしょう。2日(土)と3日(日・憲法記念日)は晴れて、季節先取りの暑さに。東京都心の2日(土)の最高気温は28℃と7月上旬並みとなるでしょう。

5月1日(金)は雨・風が強まり荒れた天気

5月1日(金)は前線を伴った低気圧が東日本太平洋側の沿岸付近を進むでしょう。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





関東では昼頃まで雨や雷雨で、沿岸部で激しい雨の降る所があるでしょう。風も強く、横殴りの雨となりそうです。5月1日(金)6時までに予想される24時間降水量は多い所で関東地方南部 50ミリ伊豆諸島 100ミリその後1日(金)6時から2日(土)6時までに予想される24時間降水量は多い所で関東地方北部 80ミリ関東地方南部 100ミリ伊豆諸島 60ミリ土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

2日(土)〜3日(日・憲法記念日)は晴れて季節先取りの暑さ

2日(土)と3日(日・憲法記念日)は日差しが届き、気温がグングン上がるでしょう。夏日(最高気温25℃以上)の所が多くなりそうです。東京都心の2日(土)の最高気温は28℃と7月上旬並みとなるでしょう。急な暑さで体調を崩さないよう、ご注意ください。こまめな水分補給を心がけてください。

4日(月・みどりの日)は雨・風強まる 季節先取りの暑さは収まる

4日(月・みどりの日)はザッと雨が降り、風も強まるでしょう。季節外れの暑さは収まりそうです。



5日(火・こどもの日)と6日(水・振替休日)はおおむね晴れるでしょう。最高気温は23℃前後で、極端な暑さはなさそうです。



ゴールデンウィーク期間は関東も天気は短い周期で変わり、気温の変化も大きくなるでしょう。お出かけの際は天気に加えて気温もチェックし、服装選びにご注意ください。