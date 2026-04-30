噛むブレスケアと『すみっコぐらし』のコラボ、しろくま、ねこ、とかげなど全10種の限定パッケージ登場
小林製薬のグミタイプ口中清涼食品『噛むブレスケア』から、人気キャラクター「すみっコぐらし」と初めてコラボレーションした『噛むブレスケア すみっコぐらし グレープ＆ヨーグルト』が、4月30日より数量限定で発売される。
【画像】「すみっコぐらし」&「コメダ珈琲店」コラボ…アイテム一覧
『噛むブレスケア』は、水なしで手軽に息をリフレッシュできる点と、カリッとした食感が特徴のグミタイプ商品。今回の限定版では、『すみっコぐらし』のやわらかな世界観をパッケージに落とし込み、思わず集めたくなるような愛らしいデザインに仕上げた。しろくま、ぺんぎん、とんかつ、ねこ、とかげなどを描いた全10種のパッケージが登場する。
同社は、今回のコラボレーションにより、ストレスの多い現代社会に生きる若年層をはじめ、幅広い生活者にとって、息ケアがより身近な習慣となることを目指しているという。
味はグレープ味とヨーグルト味のアソート。グレープ味は従来品からリニューアルし、みずみずしいぶどう感のある風味にこだわったといい、ヨーグルト味は、ほかのフレーバーとの組み合わせでも好評な味わいで、甘酸っぱさを感じられる仕立てになっている。噛んだ瞬間に清涼成分メントールの爽快感とフレーバーが広がり、お腹まで届く。
商品は25粒入りで、メーカー希望小売価格は396円（税抜）。実際の発売時期は販売店によって前後する場合があり、店舗によっては取り扱いがない場合や、売り切れ次第で販売終了となる場合もある。
【画像】「すみっコぐらし」&「コメダ珈琲店」コラボ…アイテム一覧
『噛むブレスケア』は、水なしで手軽に息をリフレッシュできる点と、カリッとした食感が特徴のグミタイプ商品。今回の限定版では、『すみっコぐらし』のやわらかな世界観をパッケージに落とし込み、思わず集めたくなるような愛らしいデザインに仕上げた。しろくま、ぺんぎん、とんかつ、ねこ、とかげなどを描いた全10種のパッケージが登場する。
味はグレープ味とヨーグルト味のアソート。グレープ味は従来品からリニューアルし、みずみずしいぶどう感のある風味にこだわったといい、ヨーグルト味は、ほかのフレーバーとの組み合わせでも好評な味わいで、甘酸っぱさを感じられる仕立てになっている。噛んだ瞬間に清涼成分メントールの爽快感とフレーバーが広がり、お腹まで届く。
商品は25粒入りで、メーカー希望小売価格は396円（税抜）。実際の発売時期は販売店によって前後する場合があり、店舗によっては取り扱いがない場合や、売り切れ次第で販売終了となる場合もある。