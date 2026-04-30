「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。雨のレースとヘアメンテナンスの様子を投稿した。

「SUPER FORMULA Rd.3オートポリスは雨と霧の影響で中止となってしまいました」と報告。「熱いレースを見れなったのは残念だけど、ステージやピットウォークなどのイベントはできたから九州のファンの皆さんとの交流の時間はたくさん作れてよかった」と思いをつづり、黒いミニスカ＆ニーハイソックスの“絶対領域”披露コスチューム姿や、緑のレインウエアを着用してファンらと交流するショットなども公開した。脚線美を“折りたたみ”、座って子供と触れ合ったり、手を振ったりする和やかな雰囲気で盛り上げた。

さらに「まだまだシーズンは長いので、チャンピオンに向けて巻き返していけるよう引き続きVANTELIN TEAM TOM'Sの応援をよろしくお願いします」と呼びかけた。

その後の投稿では「おとといのレースで雨に濡れて髪がバキバキになってしまったんだけど、いつものトリートメントに追いトリートメントしてもらってつやつやに戻った」とヘアメンテナンスしたロングヘアを披露。ストーリーズでも「つやつや」と記した。

ファンやフォロワーからも「かっこいい」「美しい」「笑顔が凄く素敵」「脚長っ」「美脚すぎる」「少女にも人気なんて最高」「仮面ライダーに変身しそうな雰囲気」「最強ぉぉ」「スマイリングエンジェル」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人に与えられる「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売。趣味は食べること。特技はタップダンス。好きなアニメは「名探偵コナン」。血液型O。