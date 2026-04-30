NCT WISH、WEGO原宿店でショッピング ビジュアルモデル起用に喜び「うれしいと同時にすごく不思議な気持ち」【コメント全文】
WEGO 2026 SPRINGビジュアルモデルに起用された6人組ボーイズグループ・NCT WISHがこのほど、WEGO原宿本店およびWEGO 1.3.5…原宿店を訪問。店頭や店内に掲出されたビジュアルを見て回りながら、実際に販売されているアイテムを手に取り、撮影とショッピングを楽しんだ。
【写真多数】わちゃわちゃ楽しそう！ショッピングを楽しむNCT WISH
まずはWEGO 原宿本店のタペストリーにサインを入れ、記念撮影を実施。自身のビジュアルが大きく展開された空間を前に、笑顔で言葉を交わしながら店内を見渡した。さらに、店舗正面の特大ウィンドウ前で6人そろって撮影を行うと、偶然通りがかった人々の視線を集める場面も見られた。
続いて、地下のWEGO 1.3.5…原宿店に移動すると、店内BGMとして流れるNCT WISHの楽曲に合わせて時折身体を揺らしながら、リラックスした表情を浮かべるメンバーたち。個人撮影の合間にも、興味深そうに店内の商品をチェックする様子が印象的だった。
自由にショッピングを楽しむ時間もあった。リクが「全部買っちゃおうかな」とほほ笑む中、メンバーはそれぞれ気になるアイテムを手に取りながら店内をめぐった。リョウが慎重にアイテムを選ぶ一方、サクヤは気になったアクセサリーを次々にショッパーへ入れていくなど、それぞれのショッピングスタイルの違いものぞかせた。ユウシはニットキャップをじっくり選び、ジェヒとシオンはバッグやスマートフォンをデコレーションできるカスタムグッズコーナーに興味津々な様子だった。
また、キーリングコーナーでは、それぞれメンバーに似ているキャラクターを探し合いながら盛り上がる場面も。互いに似合うカラーを教え合ったり、「俺が選んであげるよ！」と小物をセレクトしたりと、自然体のやり取りから仲の良さものぞかせた。最後は店内のロッカーやポスターへのサイン入れも実施。来店の思い出を残し、ストア訪問と撮影を締めくくった。
【コメント全文】
――WEGO 2026 SPRINGのビジュアルモデルに選ばれた感想を教えてください。
シオン：シズニ（ファンネーム）の愛のおかげでカッコいいブランドのモデルになれて、本当にうれしいです。
リク：僕自身、よくWEGOさんに訪れていたので、うれしいと同時にすごく不思議な気持ちです。
――ウィンドウに大きく掲出されたビジュアルや店内のポップ、ポスターなどをご覧になっていかがでしたか。
サクヤ：思ったよりも大きくてビックリしました！多くの人が僕たちの写真を見てくれたらうれしいなと思っています。
――今回、WEGOを訪れてみた感想はいかがでしたか。
ジェヒ：店内が明るくて、見ているだけでも本当に楽しかったです。かわいいキーホルダーがたくさんあって、それを選びました。
――ツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH'』を終えて、グループに変化はありましたか。
リョウ：公演数の多いツアーなので、ステージを重ねるごとに、より楽しみながらチームワークを保って活動できていると感じます。
シオン：どんどん成長する姿をお見せできるように今も頑張っているので、これからも応援をよろしくお願いします。
――最後に、ファンの皆さんへメッセージをお願いします。
リョウ：シズニの皆さん、いつも応援してくださってありがとうございます！今回、WEGOさんとのコラボレーションで僕たちの新しい一面をお見せできたことをうれしく思っています。これからもいろんな姿をいっぱい見せていくので、ぜひ期待していてください！
【写真多数】わちゃわちゃ楽しそう！ショッピングを楽しむNCT WISH
まずはWEGO 原宿本店のタペストリーにサインを入れ、記念撮影を実施。自身のビジュアルが大きく展開された空間を前に、笑顔で言葉を交わしながら店内を見渡した。さらに、店舗正面の特大ウィンドウ前で6人そろって撮影を行うと、偶然通りがかった人々の視線を集める場面も見られた。
自由にショッピングを楽しむ時間もあった。リクが「全部買っちゃおうかな」とほほ笑む中、メンバーはそれぞれ気になるアイテムを手に取りながら店内をめぐった。リョウが慎重にアイテムを選ぶ一方、サクヤは気になったアクセサリーを次々にショッパーへ入れていくなど、それぞれのショッピングスタイルの違いものぞかせた。ユウシはニットキャップをじっくり選び、ジェヒとシオンはバッグやスマートフォンをデコレーションできるカスタムグッズコーナーに興味津々な様子だった。
また、キーリングコーナーでは、それぞれメンバーに似ているキャラクターを探し合いながら盛り上がる場面も。互いに似合うカラーを教え合ったり、「俺が選んであげるよ！」と小物をセレクトしたりと、自然体のやり取りから仲の良さものぞかせた。最後は店内のロッカーやポスターへのサイン入れも実施。来店の思い出を残し、ストア訪問と撮影を締めくくった。
【コメント全文】
――WEGO 2026 SPRINGのビジュアルモデルに選ばれた感想を教えてください。
シオン：シズニ（ファンネーム）の愛のおかげでカッコいいブランドのモデルになれて、本当にうれしいです。
リク：僕自身、よくWEGOさんに訪れていたので、うれしいと同時にすごく不思議な気持ちです。
――ウィンドウに大きく掲出されたビジュアルや店内のポップ、ポスターなどをご覧になっていかがでしたか。
サクヤ：思ったよりも大きくてビックリしました！多くの人が僕たちの写真を見てくれたらうれしいなと思っています。
――今回、WEGOを訪れてみた感想はいかがでしたか。
ジェヒ：店内が明るくて、見ているだけでも本当に楽しかったです。かわいいキーホルダーがたくさんあって、それを選びました。
――ツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH'』を終えて、グループに変化はありましたか。
リョウ：公演数の多いツアーなので、ステージを重ねるごとに、より楽しみながらチームワークを保って活動できていると感じます。
シオン：どんどん成長する姿をお見せできるように今も頑張っているので、これからも応援をよろしくお願いします。
――最後に、ファンの皆さんへメッセージをお願いします。
リョウ：シズニの皆さん、いつも応援してくださってありがとうございます！今回、WEGOさんとのコラボレーションで僕たちの新しい一面をお見せできたことをうれしく思っています。これからもいろんな姿をいっぱい見せていくので、ぜひ期待していてください！