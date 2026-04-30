グラビアアイドル原つむぎ（28）が29日夜、Xを更新。実母を亡くしたと明かした。

「先週、最愛の母が亡くなり、本日火葬を終えました」と報告した上で「当たり前だった日常が、どれだけ大切で尊いものだったのかを改めて感じています。皆さまもどうか、今そばにある日常を大切にしてください」と書き出した。

「何よりも大切な存在を失い、正直、今は自分が何をしたいのかも分からなくなってしまっています」とし「自分から積極的に仕事に向き合う余裕はまだありませんが、今後いただくお仕事についても、一つ一つ大切に、全力で取り組んでいきたいと思っています」と宣言。「今後の活動については、無理のない形で、少しずつ向き合っていけたらと思っています。現在決まっているイベントなどについては、参加させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。2026.4.29原つむぎ」とつづった。

このポストにコメントが殺到。「こういうとき、私はどう声かけしたらいいか分からなくて連絡できないタイプなんだけど、こういうときに声かけてくれるみんなや、お友達にすごく救われて、私もこれからはそうしようと思った…！ リプもLINEも返信全然できてないけど読んでるし、とっても感謝してます！ 本当にありがとうございます！！」と感謝した。

さらに「連絡くれてる人も悩んで連絡できない人も少しでも私のことを少しでも考えてくれてる人は全員好きだし恩返ししたい！ ひさびさにお酒飲んで酔っ払ってるかもだけどとても本音！！！」「ちなみにお酒はパパと飲んでるから心配しないでね 今夜は潰れるまで飲みます！！笑 パパと」とつづった。

原はHカップを誇るグラビアアイドル。