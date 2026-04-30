『コンビニ兄弟』梅田正平役に柄本明 キャラクター紹介（5）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、柄本明が演じる梅田正平を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
柄本明が演じる梅田正平は、通称・赤じい。自称・門司港の観光大使。赤い三輪車と赤いオーバーオール姿で、手作りの門司港観光マップを配って観光案内をしている。門司港を愛する男にはある秘密があるようだ。店長の志波が門司港に来た際の経緯を知る人物の一人。節度を守らない志波ファンが現れた際は、追い払ってくれる。テンダネスの用心棒のような存在でもある。バナナラテのペットボトルが大好物。
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