佐藤醸造「あまの蔵」が5周年 感謝祭で「みそ盛り放題」

七宝みそや醤油などを展開する愛知県あま市の佐藤醸造は4月11日、本社敷地内の直売所「あまの蔵」と高級食パン専門店「海部のくちどけ」のオープン5周年を記念した感謝祭を開催した。

創業150年を超え、昔ながらの木桶仕込みにこだわり、大豆と塩と水だけで作る「七宝みそ」で加熱殺菌していない蔵出しの生みそなど、さらに多くの人たちに味わってもらいたいと21年に店舗を出店。地域の人たちを中心に愛されてきた。

6代目当主を務める佐藤亮治社長は「おかげさまで5周年を迎えることができた。感謝の気持ちを込めて、様々な企画を用意したので楽しんでもらいたい」とあいさつしイベントがスタート。人気企画の「みそ盛り放題」では、100人以上の行列ができた。

また「あまの蔵」では、約2年間にわたり長期熟成した生みそ、全国醤油品評会で農林水産大臣賞を受賞した「七宝 国産特級醤油」、名古屋名物の「みそどて煮」「みそ煮込みうどん」などをお値打ち価格で揃えた。

「海部のくちどけ」の人気商品「味噌食パン」、みそを練り込んだ生地で、なめらかなこしあんを包んだ新商品「七宝みそあんぱん」なども販売した。

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