「チャンスを決めきれなかった」 コケはホームでのドローを悔やむも…10年ぶりCL決勝へ「結局は第2戦次第」

「チャンスを決めきれなかった」 コケはホームでのドローを悔やむも…10年ぶりCL決勝へ「結局は第2戦次第」