静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が29日までに、インスタグラムを更新。近影をアップした。

佐々木アナは「雨上がりの藤が、艶やかで美しかった日 夜桜といえど、『夜藤』は聞いた事がありませんが、静寂のなかに佇む夜の藤棚もまた幻想的ですね」とコメント。美しい藤棚の写真や、自身の写真を投稿。

佐々木アナは白いトップスの上から小さなバッグを斜めがけにしており、バッグのストラップが谷間に食い込んでいる。

続けて「そしてなぜだが、藤をみると歴史を感じる気がします 源氏物語の世界から飛び出してきたような藤。昼は華やかで涼しげのある藤、夜は光と影が織り成す奥行きが印象的でした まだまだ色々な場所で、様々な時間で、今年の藤をみたいです」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「スラッシュがお手本すぎる」「パイスラ!ありがたい」「チャーミングで超可愛い」「グラビアやって」とコメントが寄せられている。

佐々木アナは3月21日生まれ、東京都出身。早稲田大卒業後、25年入社。好きな食べ物はマンゴー、ラザニア。趣味は美容、スイーツ巡り、ひとりカラオケ。血液型A。