4月30日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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昼前後に止んでも、夕方から夜もまとまった雨

熊本県内全域でしっかりとした雨となっていて、傘は必要です。今日は一日雨となりそうです。昼前後に少し雨がやむところもありそうですが、夕方から夜もまとまった雨が、長く降り続く見込みです。低気圧が南にあり、北風が吹いているため、ひんやりと感じられそうです。半袖では間違いなく寒いです。

朝の最低気温は熊本市で12.7℃、阿蘇市乙姫は9.8℃、人吉市で13.9℃、天草市本渡は13℃でした。平年並みの気温ですが、雨のため朝からひんやりと感じられました。

日中も最高気温はあまり上がらず、熊本市や天草市牛深で20℃の予想ですが、20℃に届かない可能性もあります。阿蘇市乙姫は15℃、人吉市は19℃の予想です。人吉市はきのうより7℃も低く、日中も気温が上がりにくいため、羽織るものがあった方が良さそうです。

明子のささやき

4月は雨の多い1か月となりました。降水量は県内各地で平年より多く、1.5倍以上になっているところもあり、特に球磨地方で雨量が多くなりました。降る日がかなり多く、晴れる日が少なかったため、日照時間は平年の6割ほどと少なくなりました。我が家の鯉のぼりも、4月はなかなか外に出せず、ほぼ室内にある状態でした。

気象庁によりますと、5月は、気温は平年より高い予想で、雨の多い傾向は落ち着き、晴れる日が多くなりそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。