女優でモデルの冴木柚葉（26）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

マスカットを手に、マスカット色のビキニ水着姿をアップ。「【スピリッツ】オフショット マスカット美味しかった 沢山の方に手に取っていただけて嬉しいです！！」とつづった。

「デジタル写真集も本当にとっても素敵に仕上がってるので是非是非、、！！！」と、ショートパンツを脱いだヒップラインなどの曲線美バックショットも公開した。

また、別の投稿では「公式ファンクラブ『officialぽんず倶楽部。』にて【Spring Scratch！】が開催されます！！ 春感満載の初出しの撮り下ろし画像です ぜひ皆さんご参加ください」などと伝え、さらに「動画配信アプリ『footage』にて配信されているバラエティ番組【美女キッチン】に出演させていただきました」とピンク色のエプロン姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「めちゃめちゃ可愛い」「かっこいい」「美ボディ」「可愛くて大きい」「ブドウ美人」「春色エプロン姿がとっても可愛い」などのコメントが寄せられている。

冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「ぽんゆずチャンネル」を開設。同4月からTBS系「王様のブランチ」でリポーターを務める。同12月には「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア披露。23年には同誌デジタルコンテンツから選出される「グラジャパ！アワード2023」最優秀新人賞受賞。趣味はサウナ、ドラマ＆ミュージカル＆お笑い鑑賞。特技はダンス、もんじゃを焼くこと。身長163センチ。血液型O。