ホワイトハウスの大統領執務室で記者団の取材に応じるトランプ氏＝29日/Matt Rourke/AP

（CNN）トランプ米大統領は29日、ロシアのプーチン大統領と会談後、CNNに対してイラン戦争とウクライナ戦争は「同じような時期に」終結する可能性があるとの認識を示した。

トランプ氏はCNNに「どちらの戦争が先に終わるか？ おそらく同じような時期だろう」と語った。

「軍事的にはウクライナは敗北していると思う」とも述べたが、これはイランに言及するつもりで言い間違えたものとみられる。

さらに「フェイクニュースを読んでいては分からないだろうが、軍事的には、159隻の艦船が今やすべて水中に沈んでいる。普通ならこれは相当有利な状況だ。彼らが今さら海軍を立て直すのは難しいだろう」と続け、「海軍も空軍も対空装置もない状況で、彼らが順調だと思うか？」と問いかけた。

トランプ氏は以前、2月28日に米国が始めたイランとの戦争は4〜6週間続くと予測していた。ウクライナ戦争は2022年から続いており、終結の見通しは立っていない。

トランプ氏はこれより前の発言で、プーチン氏と「イランについて少し」話をしたが、今回の電話会談はほぼ「ウクライナに関する」内容だったと振り返った。

「比較的早く解決策を見つけられると思う。妙案が見つかることを願っているし、そうなると思う」としている。