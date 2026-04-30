欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝第１戦（２９日＝日本時間３０日）、名門アーセナル（イングランド）は敵地でアトレチコ・マドリード（スペイン）に１―１で引き分けた。前半４４分にスウェーデン代表ＦＷビクトル・ギェケレシュのＰＫ弾で先制するも後半１１分にアルゼンチン代表ＦＷフリアン・アルバレスにＰＫによる同点弾を許した。

ゴールを決めたギェケレシュは「全体的に見て厳しい試合だった。アウェーでの試合が難しいことはわかっていた」とし、ミケル・アルテタ監督は「多くのポジティブな要素があり、非常に良いプレーもたくさんありましたが、苦しい場面もあった。多くのチームがここ（Ａマドリード本拠地）で苦戦を強いられてきた」と振り返った。

英紙「デーリー・メール」によると、アーセナルは勝利こそ逃したものの、ＣＬ１３試合連続無敗（１０勝３分け）とし、２００５年３月から０６年４月にかけてのクラブ史上最長記録に並んだという。同紙は「アーセナルがこの勢いを持続できれば優勝する可能性も十分にある」と報道。アーセナルの第２戦はホームで５月５日（同６日）に行われる。

もう一試合（２８日＝同２９日）は昨季ＣＬ王者パリ・サンジェルマン（フランス）が本拠地でバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）に５―４で競り勝った。第２戦は５月６日（同７日）に開催される。