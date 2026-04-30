東京・お台場の「ダイバーシティ東京 プラザ」では、2026年5月6日（水）までの期間、キッチンカーイベント「ODAIBA かき氷フェス2026」を開催中。

2階のフェスティバル広場には、計8台のキッチンカーが登場！ 2025年に大人気だった富士天然氷を使ったかき氷から、スイーツ感たっぷりのかき氷まで、バラエティ豊かなかき氷を提供してくれます。早くも暑さを感じつつある今日この頃に、ひんやりしたかき氷がピッタリ！ GWシーズンにひと足早く夏気分を味わいましょう♪



氷屋bebe

「富士山かき氷極蜜シリーズ」 1200円

#Zero

富士山の天然氷を使用した本格派かき氷。お好きなシロップを選んで、"ふわさら"な食感を楽しみましょう。

「プレミアムかき氷」900円

麻cafe

ふわふわの「プレミアムかき氷」は、王道のフルーツがのったものから、カラフルなソースがかかったものまでバラエティ豊か。友達や家族と食べ比べして、全部のフレーバーを制覇したい！

「糸ピンス」各種 1000円

果実氷MOMO by 256nicom

「ピンス」とは、韓国版のかき氷のこと。ミルク氷を削った新雪のようなピンスを、イチゴやソースと一緒にいただきましょう。

「まるまる苺氷」1100〜1500円

FROZEN FRUIT けずりん

行列のできる名店「果実氷MOMO by 256nicom」も出店！ まるっとしたフォルムの「まるまる苺氷」は、思わず写真を撮りたくなるかわいさ。濃厚な特製苺ソースで、プレミアムなかき氷体験ができちゃいます。

「みかんが乗ったフルーティかき氷」700〜900円

魔法堂 ※5月1日（金）まで出店

ミカンたっぷりのフルーティなかき氷。ひと口味わえば、ミカンの甘さとさわやかさに笑顔がこぼれてしまいそう！

「雲乗り夢見氷」650円

bee side ※5月2日(土)から出店

縁日感あふれるフォルムのかき氷に、最中でできた貝殻とホイップクリームをトッピング。ゆめかわなビジュアルで、平成女子の心もときめくこと間違いなしです♪

「生いちごミルクエスプーマ」1800円

日光の天然氷を使用したこだわりのかき氷にエスプーマをかけていただきます。甘酸っぱいイチゴミルクと合わせて、極上のふわふわ食感を味わいましょう！

かき氷好きさんにはたまらない「ODAIBA かき氷フェス2026」。GWの予定がまだ決まってない…！という人は、ぜひお台場に足を運んで、素敵なかき氷タイムを満喫してくださいね♪

■「ODAIBA かき氷フェス2026」

住所：東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ

TEL：0570-012780

期間：開催中〜2026年5月6日（水）

時間：11〜19時

Text：望月七愛



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

