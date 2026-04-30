一緒に戦えたのは「最高の時間だった」。岩清水梓の現役引退にレジェンドも感慨「感謝の気持ちでいっぱい」
４月29日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催されたクラシエカップ決勝で、日テレ・東京ヴェルディベレーザとRB大宮アルディージャWOMENが対戦。２−２で突入したPK戦を前者が３−１で制し、栄冠を手にした。
ベレーザに所属する岩清水梓は、今季限りでの引退を発表していたなかで、自身初となるWEリーグカップ制覇に笑顔を見せた。
そんな39歳のDFとともに、かつてなでしこジャパンで共闘した女子サッカー界のレジェンド、澤穂希氏がこの試合にゲストとして来場。囲み取材で、盟友についてリスペクトを示しつつ語った。
「同じ時代に一緒にサッカーをできたこと、戦えたことは私にとってすごく感慨深い。一緒に戦ってきた仲間が引退するのはすごく寂しいですけど、イワシ（岩清水）が決めたことなので。お疲れさま、ありがとうといった感謝の気持ちでいっぱいです」
また、引退発表前の岩清水とのやり取りをこう明かした。
「イワシから連絡を受けて、状況も全部教えてもらって。たぶん、イワシはそれぞれ順番に伝えていっていたと思いますけど、私は、そういった忙しい時に伝えてくれて、ありがとうと伝えました。一緒に戦えたことは、私のサッカー人生にとっても最高の時間だったと話しました」
最後には「サッカー人生よりもたぶん、セカンドライフの方が長いので。イワシなりに楽しんでもらえたらいいな」とエールを送った。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「サッカーの神様って本当にいるんですね」大宮Wとの激闘を制して優勝のベレーザ。今季限りで引退の岩清水梓がPK戦を回想「緊張はめっちゃした」【クラシエ杯決勝】
ベレーザに所属する岩清水梓は、今季限りでの引退を発表していたなかで、自身初となるWEリーグカップ制覇に笑顔を見せた。
そんな39歳のDFとともに、かつてなでしこジャパンで共闘した女子サッカー界のレジェンド、澤穂希氏がこの試合にゲストとして来場。囲み取材で、盟友についてリスペクトを示しつつ語った。
「同じ時代に一緒にサッカーをできたこと、戦えたことは私にとってすごく感慨深い。一緒に戦ってきた仲間が引退するのはすごく寂しいですけど、イワシ（岩清水）が決めたことなので。お疲れさま、ありがとうといった感謝の気持ちでいっぱいです」
「イワシから連絡を受けて、状況も全部教えてもらって。たぶん、イワシはそれぞれ順番に伝えていっていたと思いますけど、私は、そういった忙しい時に伝えてくれて、ありがとうと伝えました。一緒に戦えたことは、私のサッカー人生にとっても最高の時間だったと話しました」
最後には「サッカー人生よりもたぶん、セカンドライフの方が長いので。イワシなりに楽しんでもらえたらいいな」とエールを送った。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
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