「レッズ−ロッキーズ」（２９日、シンシナティ）

ロッキーズの菅野智之投手が先発マウンドに上がり、ナ・リーグ中地区首位のレッズ打線を６回途中無失点に封じ、日本勢トップとなる３勝目の権利を手に降板した。防御率は２・８４と２点台に突入した。

初回に味方打線が３点を先制して上がったマウンド。２死二塁から遊撃内野安打で二塁走者が本塁を突くもタッチアウトとなって無失点で立ち上がった。しかし二回、先頭打者がフルカウントとなったところでピッチクロック違反をとられて四球で歩かせた。

続くスティーラーに左前打を浴びて無死一、二塁のピンチを招いた菅野。それでも後続を３つのフライアウトに仕留めてスコアボードにゼロを刻んだ。三回はしっかりと立て直して三者凡退に仕留めた。

四回も丁寧にボールを低めに集めて２つのゴロアウトと三振。１四球を与えたが、まったく問題なくベンチに戻る際にはおどけたような歩き方を見せた。五回も抜群の制球力は変わらず３つのゴロアウトを奪って勝利投手の権利を手にした。

そして先発の責任イニングとなる六回。先頭に二回以来となる安打を許し、デラクルーズをフルカウントから四球で歩かせてしまった。ここでベンチとブルペンの動きが慌ただしくなり、投手コーチがマウンドへ。続くスチュワートを素早く追い込み、外角スイーパーで右飛に打取り、１死一、三塁となったところで降板となった。直後に捕手・サリバンがデラクルーズの二盗を阻止。ベルナルディーノがロウを左飛に打ち取ってピンチを脱出した。

菅野は１７日のドジャース戦で４回５失点と打ち込まれてしまったが、前回登板のパドレス戦では六回途中２失点とゲームを作って２勝目を挙げていた。