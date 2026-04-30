元モー娘。飯田圭織、将来的な“移住”を告白 注目エリアを熱弁「家の水が湧き水で無料」
モーニング娘。の元メンバーでタレントの飯田圭織（44）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にゲストとして出演。「北海道VS沖縄 旅行に行きたいのはどっち？大激論SP」と題した企画に北海道出身代表として参戦し、将来的な移住計画を明かした。
【写真】満開の桜の写真添え…息子の中学受験受験合格を報告した飯田圭織
番組内、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「ゆくゆくは地元に帰りたいと思う？」と振られた札幌出身の飯田は、「子育てが終わったら、北海道の東川町（ひがしかわちょう）に移住したい」と告白。具体的な町名を挙げての熱弁に注目が集まった。
飯田は同町の魅力を、「景観を守ろうという決まりがあり、東京のように隣の家とべったり重なるのではなく、すごくいい距離感」と解説。さらに、大雪山の豊かな自然が育む「水」についても言及し、「湧き水がとてもきれいで、家の水が湧き水で無料なんです」とその驚きの生活環境を紹介した。
東川町は「移住者が選ぶ住み心地ランキング」でも1位に輝くなど、全国的に注目を集めているエリア。飯田は、自然と調和した理想的なライフスタイルに終始熱視線を送っていた。
【写真】満開の桜の写真添え…息子の中学受験受験合格を報告した飯田圭織
番組内、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「ゆくゆくは地元に帰りたいと思う？」と振られた札幌出身の飯田は、「子育てが終わったら、北海道の東川町（ひがしかわちょう）に移住したい」と告白。具体的な町名を挙げての熱弁に注目が集まった。
東川町は「移住者が選ぶ住み心地ランキング」でも1位に輝くなど、全国的に注目を集めているエリア。飯田は、自然と調和した理想的なライフスタイルに終始熱視線を送っていた。