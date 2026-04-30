お笑いコンビ、さまぁ〜ずの大竹一樹（58）が、29日放送のニッポン放送「さまぁ〜ずのオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。リスナーから寄せられた「子育てであきらめたこと」に共感した。

この日のテーマは「もういいやと思ってやめたこと」。三村マサカズ（58）が「子供が生まれて手洗いや消毒を必死にしてきましたが、公園で拾った木の枝をしゃぶっているのを見つけてもういろいろ諦めました」とするリスナーからのメールを読み上げた。

大竹は「分かるわ、これ」としみじみ語ると「エスカレーターの手すりをザーッてやって上行ってんのよ。全菌を手に集めて、そのままペロッてやったりしてるから意味ないんだよ。家帰ってきて手洗っても」と苦笑した。

また「電柱付近の、犬たちがおしっこしてるところの石拾ったり。お前、それはちょっと今1回やめておけと」と制止が間に合わないようで「家までもたないの。手洗いしょっちゅうしょっちゅうしなきゃいけなくなっちゃうから」と達観した様子だった。

大竹は11年に元フジテレビのフリーアナ中村仁美と結婚。3人の男児を育てている。