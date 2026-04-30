「黒龍カード」はおひとり様カード！？【指導霊さんオラクルカード】

龍神カード2 黒龍

黒龍 （こくりゅう）

自分の想いを貫く強さ

基本解説

洞窟に身を置く黒龍のように、数日間、部屋に閉じこもるくらいの勢いで自分の世界を構築してみてというカードです。自分が本当に望むものとは何かｰｰ。心の声にコミットして、実行することが大切です。世間で言うところの「こう在るべき」ではなく、自分のなかにある「こう在りたい」にフォーカスして、こだわりたいところにこだわって、自分らしさと向き合って、しっかりと胸をはれるようになるまでとことん追求してみてと伝えています。

チャネリングメッセージ

自分ひとりで過ごす時間が、少し不足しているかもしれません。このカードを引いたあなたは、自分ひとりの時間を何より大切にする人ではありませんか？ 誰かと過ごす時間も好きだけれど、ひとりで自由に誰のことも気にしないで思いのままにくつろぎ、自分自身との対話を楽しむことがあなたにとってのエネルギー充電タイムとなっているはずです。この時間が不足していると、外に出かけていこう、自分の世界を拡充していこうという気持ちすら起こらなくなります。なんとなく、最近気力がわかないな…と、そのように感じたらおひとり様タイムを意識的にとってみてください。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。