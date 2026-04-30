ドル円理論価格　1ドル＝160.05円（前日比+0.34円）

割高ゾーン：160.49より上
現値：160.10
割安ゾーン：159.61より下

過去5営業日の理論価格
2026/04/29　159.71
2026/04/28　159.49
2026/04/27　159.33
2026/04/24　159.51
2026/04/23　159.24

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。