旅人になったミセスのメンバーが出演！Mrs. GREEN APPLE、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌「風と町」MV公開

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Mrs. GREEN APPLEが、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌の「風と町」のMVを公開した。

■風に導かれながら出会うメンバーたちがその先で世界を描く

MVには、メンバーが各ロケーションのエレメントから着想を得た華やかな衣装をまとい、音楽で風を呼び起こす旅人として登場する。そして風を踊らせ、風に導かれながら出会うメンバーたちが、その先でどんな世界を描くのか…。雄大な自然と最先端のVFXが織りなす映像美を堪能しよう。

Mrs. GREEN APPLEは現在、バンドでは史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）での4日間開催を含むスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』を開催中で、今後は大阪・ヤンマースタジアム長居での2公演を控えている。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

■関連リンク

『風、薫る』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/XWRG4KR6Z2/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/