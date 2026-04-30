30日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前営業日同時刻比11.8％増の731億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.4％減の506億円となっている。



個別ではグローバルＸ ＮＡＳＤＡＱ１００・カバード・コール <2865> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> など32銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉシェアーズ ジニーメイ ＭＢＳ ＥＴＦ <2649> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> など13銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が5.36％高、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> が4.66％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が4.42％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.14％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> は5.73％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> は4.63％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.90％安、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> は3.80％安、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> は3.67％安と大幅に下落している。



日経平均株価が530円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金284億6000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均401億9200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が94億9900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が44億6000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が15億2600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が14億2900万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が10億7800万円の売買代金となっている。



株探ニュース