決算プラス・インパクト銘柄・寄付 … 信越化、ＴＤＫ、三菱電 (4月28日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月27日から28日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6617> 東光高岳 東Ｐ +21.58 4/28 本決算 0.16
<7282> 豊田合 東Ｐ +18.93 4/28 本決算 -6.90
<1946> トーエネク 東Ｐ +17.35 4/28 本決算 3.80
<1964> 中外炉 東Ｐ +17.06 4/28 本決算 19.61
<1930> 北陸電工 東Ｐ +17.05 4/28 本決算 13.74
<1942> 関電工 東Ｐ +12.49 4/28 本決算 6.49
<7259> アイシン 東Ｐ +12.35 4/28 本決算 -1.19
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ +10.84 4/28 本決算 10.11
<6473> ジェイテクト 東Ｐ +9.68 4/28 本決算 155.69
<6586> マキタ 東Ｐ +9.20 4/28 本決算 2.76
<4362> 日精化 東Ｐ +7.72 4/28 本決算 7.72
<5482> 愛知鋼 東Ｐ +7.10 4/28 本決算 0.08
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ +6.90 4/28 本決算 8.38
<7148> ＦＰＧ 東Ｐ +6.66 4/28 上期 -24.91
<2212> 山パン 東Ｐ +6.11 4/28 1Q 13.53
<1959> クラフティア 東Ｐ +5.61 4/28 本決算 1.45
<9502> 中部電 東Ｐ +4.30 4/28 本決算 －
<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ +3.90 4/28 1Q 14.87
<6503> 三菱電 東Ｐ +3.62 4/28 本決算 21.66
<9531> 東ガス 東Ｐ +3.14 4/28 本決算 -10.69
<7381> ＣＣＩＧ 東Ｐ +2.96 4/28 本決算 34.14
<2491> Ｖコマース 東Ｐ +2.83 4/28 1Q 赤転
<4063> 信越化 東Ｐ +2.82 4/28 本決算 －
<8609> 岡三 東Ｐ +2.36 4/28 本決算 －
<2175> エスエムエス 東Ｐ +2.12 4/28 本決算 0.11
<2664> カワチ薬品 東Ｐ +2.01 4/28 本決算 -24.02
<8697> 日本取引所 東Ｐ +1.41 4/28 本決算 -0.79
<6302> 住友重 東Ｐ +1.38 4/28 1Q 26.89
<8613> 丸三 東Ｐ +0.98 4/28 本決算 －
<9023> 東京メトロ 東Ｐ +0.92 4/28 本決算 -12.92
<6504> 富士電機 東Ｐ +0.88 4/28 本決算 2.65
<1941> 中電工 東Ｐ +0.65 4/28 本決算 7.37
<8708> アイザワ証Ｇ 東Ｐ +0.43 4/28 本決算 －
<2208> ブルボン 東Ｓ +0.24 4/28 本決算 -25.04
<8076> カノークス 東Ｓ +0.10 4/28 本決算 1.18
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月27日から28日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6617> 東光高岳 東Ｐ +21.58 4/28 本決算 0.16
<7282> 豊田合 東Ｐ +18.93 4/28 本決算 -6.90
<1946> トーエネク 東Ｐ +17.35 4/28 本決算 3.80
<1964> 中外炉 東Ｐ +17.06 4/28 本決算 19.61
<1930> 北陸電工 東Ｐ +17.05 4/28 本決算 13.74
<1942> 関電工 東Ｐ +12.49 4/28 本決算 6.49
<7259> アイシン 東Ｐ +12.35 4/28 本決算 -1.19
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ +10.84 4/28 本決算 10.11
<6473> ジェイテクト 東Ｐ +9.68 4/28 本決算 155.69
<6586> マキタ 東Ｐ +9.20 4/28 本決算 2.76
<4362> 日精化 東Ｐ +7.72 4/28 本決算 7.72
<5482> 愛知鋼 東Ｐ +7.10 4/28 本決算 0.08
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ +6.90 4/28 本決算 8.38
<7148> ＦＰＧ 東Ｐ +6.66 4/28 上期 -24.91
<2212> 山パン 東Ｐ +6.11 4/28 1Q 13.53
<1959> クラフティア 東Ｐ +5.61 4/28 本決算 1.45
<9502> 中部電 東Ｐ +4.30 4/28 本決算 －
<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ +3.90 4/28 1Q 14.87
<6503> 三菱電 東Ｐ +3.62 4/28 本決算 21.66
<9531> 東ガス 東Ｐ +3.14 4/28 本決算 -10.69
<7381> ＣＣＩＧ 東Ｐ +2.96 4/28 本決算 34.14
<2491> Ｖコマース 東Ｐ +2.83 4/28 1Q 赤転
<4063> 信越化 東Ｐ +2.82 4/28 本決算 －
<8609> 岡三 東Ｐ +2.36 4/28 本決算 －
<2175> エスエムエス 東Ｐ +2.12 4/28 本決算 0.11
<2664> カワチ薬品 東Ｐ +2.01 4/28 本決算 -24.02
<8697> 日本取引所 東Ｐ +1.41 4/28 本決算 -0.79
<6302> 住友重 東Ｐ +1.38 4/28 1Q 26.89
<8613> 丸三 東Ｐ +0.98 4/28 本決算 －
<9023> 東京メトロ 東Ｐ +0.92 4/28 本決算 -12.92
<6504> 富士電機 東Ｐ +0.88 4/28 本決算 2.65
<1941> 中電工 東Ｐ +0.65 4/28 本決算 7.37
<8708> アイザワ証Ｇ 東Ｐ +0.43 4/28 本決算 －
<2208> ブルボン 東Ｓ +0.24 4/28 本決算 -25.04
<8076> カノークス 東Ｓ +0.10 4/28 本決算 1.18
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
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