―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月27日から28日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6617> 東光高岳 　　　東Ｐ 　 +21.58 　　4/28　本決算　　　　0.16
<7282> 豊田合 　　　　東Ｐ 　 +18.93 　　4/28　本決算　　　 -6.90
<1946> トーエネク 　　東Ｐ 　 +17.35 　　4/28　本決算　　　　3.80
<1964> 中外炉 　　　　東Ｐ 　 +17.06 　　4/28　本決算　　　 19.61
<1930> 北陸電工 　　　東Ｐ 　 +17.05 　　4/28　本決算　　　 13.74

<1942> 関電工 　　　　東Ｐ 　 +12.49 　　4/28　本決算　　　　6.49
<7259> アイシン 　　　東Ｐ 　 +12.35 　　4/28　本決算　　　 -1.19
<9412> スカＪＳＡＴ 　東Ｐ 　 +10.84 　　4/28　本決算　　　 10.11
<6473> ジェイテクト 　東Ｐ　　 +9.68 　　4/28　本決算　　　155.69
<6586> マキタ 　　　　東Ｐ　　 +9.20 　　4/28　本決算　　　　2.76

<4362> 日精化 　　　　東Ｐ　　 +7.72 　　4/28　本決算　　　　7.72
<5482> 愛知鋼 　　　　東Ｐ　　 +7.10 　　4/28　本決算　　　　0.08
<6762> ＴＤＫ 　　　　東Ｐ　　 +6.90 　　4/28　本決算　　　　8.38
<7148> ＦＰＧ 　　　　東Ｐ　　 +6.66 　　4/28　　上期　　　-24.91
<2212> 山パン 　　　　東Ｐ　　 +6.11 　　4/28　　　1Q　　　 13.53

<1959> クラフティア 　東Ｐ　　 +5.61 　　4/28　本決算　　　　1.45
<9502> 中部電 　　　　東Ｐ　　 +4.30 　　4/28　本決算　　　　　－
<4578> 大塚ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +3.90 　　4/28　　　1Q　　　 14.87
<6503> 三菱電 　　　　東Ｐ　　 +3.62 　　4/28　本決算　　　 21.66
<9531> 東ガス 　　　　東Ｐ　　 +3.14 　　4/28　本決算　　　-10.69

<7381> ＣＣＩＧ 　　　東Ｐ　　 +2.96 　　4/28　本決算　　　 34.14
<2491> Ｖコマース 　　東Ｐ　　 +2.83 　　4/28　　　1Q　　　　赤転
<4063> 信越化 　　　　東Ｐ　　 +2.82 　　4/28　本決算　　　　　－
<8609> 岡三 　　　　　東Ｐ　　 +2.36 　　4/28　本決算　　　　　－
<2175> エスエムエス 　東Ｐ　　 +2.12 　　4/28　本決算　　　　0.11

<2664> カワチ薬品 　　東Ｐ　　 +2.01 　　4/28　本決算　　　-24.02
<8697> 日本取引所 　　東Ｐ　　 +1.41 　　4/28　本決算　　　 -0.79
<6302> 住友重 　　　　東Ｐ　　 +1.38 　　4/28　　　1Q　　　 26.89
<8613> 丸三 　　　　　東Ｐ　　 +0.98 　　4/28　本決算　　　　　－
<9023> 東京メトロ 　　東Ｐ　　 +0.92 　　4/28　本決算　　　-12.92

<6504> 富士電機 　　　東Ｐ　　 +0.88 　　4/28　本決算　　　　2.65
<1941> 中電工 　　　　東Ｐ　　 +0.65 　　4/28　本決算　　　　7.37
<8708> アイザワ証Ｇ 　東Ｐ　　 +0.43 　　4/28　本決算　　　　　－
<2208> ブルボン 　　　東Ｓ　　 +0.24 　　4/28　本決算　　　-25.04
<8076> カノークス 　　東Ｓ　　 +0.10 　　4/28　本決算　　　　1.18

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース