◇ONE SAMURAI 1 ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦 武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日 有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」を有明アリーナで開催。メインイベントのONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦で引退試合となったK-1元3階級制覇王者の武尊（team VASILEUS）が元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に勝利し、有終の美を飾った。

試合後にロッタンは涙が止まらなかった。試合前から会場のボルテージは最高潮だった。殴り合いの展開で2Rに2度のダウンを喫した。4Rに巻き返す場面もあったが、最終Rに武尊のラッシュを浴びてKO負けを喫した。

涙を流しながらリングを降りると、ファンからの拍手に頭を下げた上で退場した。

ロッタンの妻アイーダさんは自身のインスタグラムで控え室の様子を動画で投稿した。ロッタンは肩を落として、顔を上げても悔し涙が止まらなかった。

ロッタン自身もフェイスブックで「ごめんなさい。本当に悲しくてたまらない」と吐露した。