◇ナ・リーグ ロッキーズ−レッズ（2026年4月29日 シンシナティ）

ロッキーズの菅野智之投手(36)が29日（日本時間30日）、敵地でのレッズ戦に先発。6回途中無失点で3勝目の権利を持って降板した。

初回は1死からマクレーンに中前打を浴びると二盗も許し、2死二塁と得点圏に走者を背負った。それでも4番・スチュワートの中前に抜けそうな打球を遊撃手・トーバーが飛びつき捕球すると、すぐさま立ち上がってバックホーム。生還を試みた二塁走者・マクレーンを本塁でタッチアウトし、失点を防いだ。

2回も先頭・ローに四球を与えると、次打者・スティアにも左前打を許しピンチを招いたが、後続を断って無失点。3、4、5回は相手打線を無安打に抑えた。

5−0の6回、先頭・マクレーンに右前打を許すと、次打者・デラクルスを四球で歩かせたものの続くスチュワートを右飛に打ち取り、1死一、三塁にしたところで降板となった。2番手・ベルナルディノが後続を断ち、菅野のこの日の登板成績は5回1/3を4安打無失点となった。

打線も初回に2死満塁からサリバンが走者一掃の適時二塁打。3回にはカストロの適時二塁打で加点すると、4回もグッドマンが8号ソロを放つなど、5回までに5点を奪って右腕を援護。ナ・リーグ中地区首位レッズ相手に試合を優位に進めた。

移籍1年目の今季はここまで5試合に登板して2勝1敗、防御率3・42。前回22日（同23日）のパドレス戦は5回2/3を5安打1失点で今季2勝目。スライダー、スイーパーを多投し「僕の場合はいろんな球種がある。違った配球ができたと思う」と振り返った。