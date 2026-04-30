JOY（41）が29日夜、Xを更新し、スポーツ観戦後のX投稿について、持論を展開した。

「格闘技も他のスポーツもリアタイした人がそれについてポストしたり感想書くのは何も悪くないし当たり前よね」と指摘。「それをリプしてきてネタバレされたーとかこれから見ようと思ってたのにーとかさ、その状況ならX見るなよって思う」と記した。

この日、東京・有明アリーナで開催された格闘技の大会ONE SAMURAI1で行われたONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦（3分5回）で、この日で引退した武尊（34＝team VASILEUS）がロッタン・ジットムアンノン（28＝タイ）に5回KO勝ちした。同大会は、大手配信プラットフォームU−NEXTで生配信し、その後、地上波ではフジテレビが、生中継から遅れる形でディレイ中継した。

JOYは、U−NEXTの生配信で観戦し、武尊の勝利を受けて、Xで「武尊ぅぅぅぅぅ！！勝った！！ 泣くよこんなの 凄すぎる」と投稿した。その投稿に対し「ネタバレするなよ」「あっ これから観ようとしたのに」「ネタバレやめてジョイ」など、フジテレビのディレイ中継を前に、武尊の勝利をXで発信したことに対する、批判の声が寄せられた。

JOYは「リアルタイムで起きてる事に対する配慮をXに求めるっておかしいべ」と訴えた。