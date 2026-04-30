キム・テヨン監督の妻であり、中国出身の女優タン・ウェイ（湯唯）が、ソーシャルメディア（SNS）を通じて第2子妊娠を公表した。

タン・ウェイは29日、SNSに中国語で「わが家に子馬がもう1頭増えることになった」とし、「本当に思いがけない出来事だ。とてもうれしい」と書き込んだ。また、「みんなが楽しみにしている」とも記した。

あわせて、夫と第1子とともに馬のフィギュアを持ち上げた写真も掲載した。今年は午年だ。

タン・ウェイは映画『レイトオータム』（2009）をともに手がけたキム・テヨン監督と2014年に結婚し、2016年に第1子を出産した。第1子は娘だ。

タン・ウェイの妊娠説は、今年に入って数回取り沙汰されていた。タン・ウェイは最近、中国・上海で開かれたファッションブランドのイベントに参加したが、体重が増えたように見え、腹部がふくらんだ姿が捉えられていた。

妊娠説は先月にも浮上していた。タン・ウェイがキム監督とともに北京・三里屯で目撃された際にも、体に密着した服の上にオーバーサイズのチェックシャツを羽織り、腹部を隠すような服装だったと伝えられた。