ゴールデンウィークに入り、千葉県鴨川市では子どもから大人までどろんこになって楽しめるイベントが開催されました。

【映像】勢いよくどろに飛び込む参加者たち（実際の映像）

笛の音と共に子どもたちが全力で走り出し、勢いよく田んぼの中に飛び込みます。房総半島の南部に位置する鴨川市川代地区では、田植えの時期を前に「鴨川どろリンピック」が開催されました。

大会はビーチフラッグスならぬ「どろんこフラッグス」など3つの種目で競い合い、なかでも「どろんこサッカー」では大技が飛び出して、試合は大いに盛り上がりました。

今回で6回目の開催となるこのイベントは、棚田の文化や景観に親しんでもらおうと地元の人々らによって企画され、ゴールデンウイーク恒例のイベントになりました。

市原市からの参加者

子「楽しかった！」

母「熱中して全身どろだらけの自然の中で遊べたので、いいゴールデンウイークのスタートになりました」

大学生参加者「子どもの頃に戻れるみたいな、大人になったらどろの中とか入らないじゃないですか子どものころに戻ってバカになれるというかちょー楽しかったですね」

大学生参加者「子どもたちと一緒に遊んだりして、やっぱりみんなでやるから楽しいのかなって思いました」

（ANNニュース）