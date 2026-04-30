関東地方と伊豆諸島では、５月１日明け方から昼前にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、関東甲信地方では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

低気圧が、前線を伴って東シナ海を東北東へ進んでいます。この低気圧は、３０日夜にかけて四国の南に進み、５月１日は、東日本太平洋側の沿岸付近を通って、三陸沖に進む見込みです。また、１日は、東日本の上空約５５００メートルには、氷点下２１度以下の、この時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。

低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、上空の寒気の影響で、関東甲信地方では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］



関東地方と伊豆諸島では、１日明け方から昼前にかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

５月１日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ３０ミリ

関東地方南部 ４０ミリ

伊豆諸島 ３０ミリ

３０日６時から５月１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ５０ミリ

伊豆諸島 １００ミリ

その後、１日６時から２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 １００ミリ

伊豆諸島 ６０ミリ



［防災事項］



関東地方と伊豆諸島では、１日明け方から夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、関東甲信地方では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。