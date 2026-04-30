TUY

写真拡大

関東地方と伊豆諸島では、５月１日明け方から昼前にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、関東甲信地方では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］
低気圧が、前線を伴って東シナ海を東北東へ進んでいます。この低気圧は、３０日夜にかけて四国の南に進み、５月１日は、東日本太平洋側の沿岸付近を通って、三陸沖に進む見込みです。また、１日は、東日本の上空約５５００メートルには、氷点下２１度以下の、この時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。
低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、上空の寒気の影響で、関東甲信地方では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。
 

［雨の予想］


関東地方と伊豆諸島では、１日明け方から昼前にかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。
５月１日に予想される１時間降水量は多い所で、
　　関東地方北部　３０ミリ
　　関東地方南部　４０ミリ
　　伊豆諸島　　　３０ミリ
３０日６時から５月１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　関東地方南部　　５０ミリ
　　伊豆諸島　　　１００ミリ
その後、１日６時から２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　関東地方北部　　８０ミリ
　　関東地方南部　１００ミリ
　　伊豆諸島　　　　６０ミリ
 

［防災事項］


関東地方と伊豆諸島では、１日明け方から夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
また、関東甲信地方では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。