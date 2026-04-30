【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

全自動麻雀卓（牌33mm ガラス脚/マットブラック）

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にTOP FILMが取り扱う家庭用の全自動麻雀卓が追加された。

セールでは、静音設計の機種がラインナップ。本体カラーやタイプの異なる各種モデルが期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

全自動麻雀卓（牌28mm デジタル表記 アルミ脚/ブラック）

ゲーム進行状況をデジタル画面に表示し、見やすさと利便性を備えたモデル。確認の手間を省き、スムーズな対局をサポートする。

全自動麻雀卓（牌33mm アルミ脚/ワインレッド）

ボタンひとつで配牌から親決めをすべて自動で行なえるモデル。スムーズなゲーム進行をサポートし、初心者から上級者までストレスなく楽しめる。

全自動麻雀卓 座卓式（牌28mm ゴールド）

座卓式の全自動麻雀卓。スムーズに移動できるキャスター付きで、設置や片付けも簡単に行なえる。