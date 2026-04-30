Snow Man・渡辺翔太、サマースタイル着こなす「とてもワクワク」アンバサダーとしてトッズポップアップ初来場
Snow Manの渡辺翔太が29日、東京・伊勢丹新宿店で開催されているポップアップイベント『トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ』に来場した。
【写真】爽やか…！ブラックコーデを着こなす渡辺翔太
同イベントは「イタリアのバカンス」のタイトル通り、地中海の島々を巡る夢のヨットクルーズを思わせる会場に洗練されたサマースタイルのコレクションが並び、タイムレスなエレガンスをたどる旅へと誘う。
ウィメンズのポップアップには、レザーのパンチングや春夏らしいカラーを生かした日本限定やイベント先行、そして伊勢丹新宿店限定アイテムなどがそろう。また、同日から3週間開催のメンズポップアップでは、2026年春夏コレクション「ゴンミーノクラブ」から夏に向けた軽快なウェアやアクセサリーが多く並ぶ。
1月にトッズブランドアンバサダーに就任して以降、初のポップアップ来場となった渡辺はウィメンズポップアップに、トッズ2026年春夏コレクションからサマーウールのブラウンのセットアップにシャツジャケットを羽織り、足元にはヴィンテージのバスケットシューズを思わせるヌバックのスニーカーを合わせ、リゾートでも活躍する日本限定のミニバッグをアクセントに登場。そして、メンズポップアップでは、グレーのリネンシルクのショートジャケット＆パンツの組み合わせに、アイコンシューズ「ゴンミーノバブル」を着こなし姿を表した。
渡辺は「『イタリアのバカンス』というテーマ通り、トッズの大人で上質な雰囲気の中で本当に船に乗っているかのような感覚を味わえました。夏のアイテムがたくさんあり、色味も爽やかで、とてもワクワクしました。メンズもウィメンズも素敵なアイテムがそろっているので、ぜひポップアップに足を運んで楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントした。
なお、トッズのポップアップ「トッズヴァカンツェイタリアーネ」は伊勢丹新宿店以降、日本橋三越本店、阪急うめだ本店、岩田屋本店など巡回する。
【写真】爽やか…！ブラックコーデを着こなす渡辺翔太
同イベントは「イタリアのバカンス」のタイトル通り、地中海の島々を巡る夢のヨットクルーズを思わせる会場に洗練されたサマースタイルのコレクションが並び、タイムレスなエレガンスをたどる旅へと誘う。
ウィメンズのポップアップには、レザーのパンチングや春夏らしいカラーを生かした日本限定やイベント先行、そして伊勢丹新宿店限定アイテムなどがそろう。また、同日から3週間開催のメンズポップアップでは、2026年春夏コレクション「ゴンミーノクラブ」から夏に向けた軽快なウェアやアクセサリーが多く並ぶ。
渡辺は「『イタリアのバカンス』というテーマ通り、トッズの大人で上質な雰囲気の中で本当に船に乗っているかのような感覚を味わえました。夏のアイテムがたくさんあり、色味も爽やかで、とてもワクワクしました。メンズもウィメンズも素敵なアイテムがそろっているので、ぜひポップアップに足を運んで楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントした。
なお、トッズのポップアップ「トッズヴァカンツェイタリアーネ」は伊勢丹新宿店以降、日本橋三越本店、阪急うめだ本店、岩田屋本店など巡回する。