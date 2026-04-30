◆欧州ＣＬ ▽準決勝第１戦 Ａマドリード１―１アーセナル（２９日、エスタディオ・メトロポリターノ）

Ａマドリード対アーセナルの第１戦は、互いにＰＫを決めて１―１で引き分けた。アーセナルは前半４２分、ペナルティーエリア内でスビメンディからのパスを受けたヨケレスが後方から倒され、ＰＫを獲得。これをヨケレスが自ら右足で決めて先制した。スウェーデン代表ＦＷのヨケレスは今大会５得点目。同国はＷ杯１次リーグ第３戦で日本とも対戦し、脅威となりそうだ。

一方のＡマドリードは後半９分、ＣＫからジョレンテがシュートを放ち、これがアーセナル・ホワイトの手に当たりハンドでＰＫ獲得の判定。同１１分にフリアン・アルバレスが今大会１０ゴール目となるＰＫを決めて同点に追いついた。

アーセナルは後半２３分にエゼがペナルティーエリア内で倒され、一度はＰＫが宣告されたが、ＶＡＲチェックの末に取り消しの判定となり、試合はそのまま１―１で終了した。

第２戦は現地時間５月５日（日本時間同６日）に、アーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで行われる。