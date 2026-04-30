人気レースクイーンの根岸しおり（29）が30日までに自身のインスタグラムを更新。リングガールデビューを報告し、セパレートのコス姿を披露した。

「西口向上委員会として、西口プロレスで本日リングガールデビューしました」と報告。

白＆ピンクのセパレートのコスチューム姿の写真をアップし「全てがドキドキでたくさん笑ったー 見てくださった皆様、本日はありがとうございました！！」と感謝し、「これから1年間よろしくお願いします」とあいさつした。

ストーリーズでは「みんなが駆けつけてくれて本当に嬉しかった！！大きな掛け声『ねぎしお〜』でパワー出ちゃって、余計なことも言っちゃったかも？笑 次の西口プロレス5/26も楽しみ！！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「スゴイ可愛い」「カワイイ」「ワンダフル」「安定の超可愛い過ぎる」「キレイ」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年は「Moduloスマイル」などで活動。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞した。

愛称は「ねぎしお」。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。