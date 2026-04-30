チャンカワイ、実家の家業を明かす 突然の事実にスタジオ驚き「えー！」
お笑いコンビ・Wエンジンのチャンカワイが、29日放送のTBS系『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』（後7：00）に出演し、これまであまり語られてこなかった実家の家業について明かした。検証企画の最中に飛び出した突然の告白に、スタジオから驚きの声が上がった。
Wエンジン・チャンカワイが交際宣言 出会いは“婚活バスツアー”で4歳年上
番組では「3日間オリーブオイルで揚げた揚げ物を食べ続けたら体重はどうなるのか!?」という企画に挑戦。チャンは朝食にエビフライ、昼食にアジフライ定食、夕食に鶏の唐揚げなど、3日間にわたり揚げ物中心の食生活を続けた。
2日目の朝食でコロッケ定食が提供されると、「大好物！」と声を上げ、「うまぁーい！」と満面の笑みを見せた。その流れで「コロッケはよくつまみ食いしてましてね」と振り返り、「あんま言ったことないですけど」と前置きした上で「うちの実家コロッケ屋やったんですよ」と告白。思いがけないカミングアウトに、スタジオ出演者から「えー！」と驚きのリアクションが起きた。
さらにチャンは「僕が上京した後に、うちの両親が始めたから言うキッカケがなかった」と説明し、「コロちゃんコロッケ」というフランチャイズ店だったことも明かした。
検証の結果、初日の体重は93.5キロ、2日目は92.7キロ、3日目朝は93.7キロと推移。最終的には93.5キロとなり、3日間で総重量約5.3キロ、約1万2000kcalの揚げ物を摂取しながらも体重に大きな変化は見られなかった。オリーブオイルを使った揚げ物の影響について、興味深い結果となった。
番組では最後に「バランスの良い食事を心がけましょう」と呼びかけるとともに、「この検証は専門家監修のもと行っています。個人差があります」とのテロップが表示された。
Wエンジン・チャンカワイが交際宣言 出会いは“婚活バスツアー”で4歳年上
番組では「3日間オリーブオイルで揚げた揚げ物を食べ続けたら体重はどうなるのか!?」という企画に挑戦。チャンは朝食にエビフライ、昼食にアジフライ定食、夕食に鶏の唐揚げなど、3日間にわたり揚げ物中心の食生活を続けた。
さらにチャンは「僕が上京した後に、うちの両親が始めたから言うキッカケがなかった」と説明し、「コロちゃんコロッケ」というフランチャイズ店だったことも明かした。
検証の結果、初日の体重は93.5キロ、2日目は92.7キロ、3日目朝は93.7キロと推移。最終的には93.5キロとなり、3日間で総重量約5.3キロ、約1万2000kcalの揚げ物を摂取しながらも体重に大きな変化は見られなかった。オリーブオイルを使った揚げ物の影響について、興味深い結果となった。
番組では最後に「バランスの良い食事を心がけましょう」と呼びかけるとともに、「この検証は専門家監修のもと行っています。個人差があります」とのテロップが表示された。