【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にThrustmasterのステアリングコントローラー「T248R」が追加された。

「T248R」は、PlayStation 5/4の正式にライセンスを取得したステアリングコントローラーとして、PC（Windows 10/11）にも対応。

T-HD（Hybrid Drive）フォースフィードバックシステムを搭載しており、3.1 N・mのFFBトルクと48Wの定格出力により、リアリスティックかつダイナミックなドライビングを実現する。人間工学に基づいた多機能なステアリングホイール（直径28cm）には、2つのデュアルアクティベーションエンコーダーを含む25個のアクションボタンを搭載し、パンチングレザーやカーボン調のフィニッシュによるスポーティなデザインにアップデートされている。

カラーLCDスクリーン（20種類以上の表示画面から設定可能）と4つのLEDランプによる次世代のインターフェースにより、ステアリングホイールコントローラーの設定をオンザフライで変更し、テレメトリー情報をリアルタイムに表示可能。Mag-Shiftセンサーを搭載したT-MPパドルシフターは、精密かつ瞬時に反応するシフトチェンジを可能にし、Hall Effect（H.E.A.R.T.）センサーセンサーを搭載したT3PMペダルセットは、ブレーキペダルに最適な精度と4つのプレッシャーモードを備えている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。