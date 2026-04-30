【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

　Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品にASUSのゲーミングノートPCが追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。

　対象商品には、軽量・薄型ボディに高い性能を凝縮したIntel Core 7/NVIDIA GeForce RTX 5060を搭載した「ASUS Gaming V16 V3607VM」と Intel Core 5/NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載した「ASUS Gaming V16 V3607VU」がラインナップされている。

　なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ASUS Gaming V16 V3607VM 16インチ GeForce RTX 5060 インテル Core 7

OS：Windows 11 Home
CPU：Intel Core 7
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060
メモリ：16GB
ストレージ：512GB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ASUS Gaming V16 V3607VU 16インチ GeForce RTX 4050 インテル Core 5

OS：Windows 11 Home
CPU：Intel Core 5
GPU：NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU
メモリ：16GB
ストレージ：1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）