【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品にシャオミ（Xiaomi）のスマートウォッチが追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。

対象商品には、GPSと5気圧防水機能内蔵の「Redmi Watch 5」と、GPSとコンパス機能を搭載した「Xiaomi Band 9 Pro」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Xiaomi スマートウォッチ「Redmi Watch 5」2.07インチ有機EL オブシディアンブラック/シルバーグレー

「Redmi Watch」史上最大の2.07インチベゼルレスディスプレイを搭載。最大1500nits（High Brightness Mode時）の輝度と60Hzのリフレッシュレート、324ppiのカラフルなディスプレイにより視認性が大きく改善されている。前モデルの最大20日間の連続使用から20％バッテリー持続時間が改善されており、3週間以上の連続使用が可能。

新たに自社開発された心拍数アルゴリズムとAFEチップにより、心拍数モニタリング性能が5.2％、睡眠トラッキング性能が10％向上している。さらに150種類以上のワークアウトモードに対応している。

Xiaomi スマートウォッチ「Xiaomi Band 9 Pro」ローズゴールド/オブシディアンブラック/ムーンライトシルバー

1.74インチの有機ELベゼルレスディスプレイを搭載したスマートウォッチ。最大1200nitsかつ環境光センサーによる自動調光機能が搭載されているため、外出時でも鮮明で見やすいディスプレイになっている。

受信機に依存しない5つの測位衛星に対応したGNSSチップとコンパス機能を新たに搭載したことにより、スマートフォンが無くても手軽にランニングなどのワークアウトが可能となり、使い勝手が向上。20種類以上のリニアバイブレーションにより、通知にもすぐに気づくことができる。

1日の健康とストレスのモニタリング機能精度が向上。睡眠時を含めたストレスのモニタリングだけでなく、150以上のスポーツモードを搭載している。水泳時の姿勢も認識することができるだけでなく、50mの潜水にも耐える5ATMの防水規格に対応。そのほか、女性の健康管理に重要な月経周期の記録や予測も可能となっている。