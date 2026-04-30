【Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Amazonは、セール「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」を4月30日9時～5月3日23時59分まで開催する。

レジャー・アウトドアやファッション、飲料、家電などの商品がお買い得価格で提供される「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」。休日をサポートするさまざまな商品がセール対象となっているが、Steam用ゲームのオンラインコードやゲーミングキーボード・ゲーミングモニターなどのゲーミングデバイス、レッドブルといったエナジードリンクなども対象となっている。

本稿では、ゲーム関連のセール対象商品を紹介する記事をまとめて掲載している。「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」で購入する商品を探している方は参考にしてほしい。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

□「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」のページ

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