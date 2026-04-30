【きょう】30日はチョコクロ9個30％オフ、『サンマルクカフェの日』が全国でスタート
同企画は「月末はちょっとやさしく“まるく”おわろう」をテーマに、月に1度のお得な機会として実施するもの。ブランド名の「サンマルク」にちなみ、30日（サンマル）に「チョコクロ9個（ク）」を割引販売する遊び心のある設定が特徴だ。日常利用の促進と、新規客の来店きっかけ創出を狙う。
【写真】チョコクロ“だらけ”の『チョコクロBOX福袋』
同社は、日常に最も近い街角カフェへの進化を掲げ、2029年度までに370店舗体制を目指している。その一環として、新セットメニュー「あさマルクカフェ」「ひるマルクカフェ」を全国導入し、時間帯ごとのニーズに対応。今回の定期キャンペーンを組み合わせることで、来店頻度の向上とブランドの“深化”を図る。
・開催日程：毎月30日
・開催店舗：下記店舗を除く全国のサンマルクカフェ
（実施なし店舗：サンマルクカフェ&バー ユニバーサル・シティウォーク店、サンマルクカフェ 関西国際空港店、その他一部の新規オープン店舗）
・内容：チョコクロ9個で通常2250円（税込）のところ、30％オフの1570円（税込）で販売
【写真】チョコクロ“だらけ”の『チョコクロBOX福袋』
同社は、日常に最も近い街角カフェへの進化を掲げ、2029年度までに370店舗体制を目指している。その一環として、新セットメニュー「あさマルクカフェ」「ひるマルクカフェ」を全国導入し、時間帯ごとのニーズに対応。今回の定期キャンペーンを組み合わせることで、来店頻度の向上とブランドの“深化”を図る。
・開催日程：毎月30日
・開催店舗：下記店舗を除く全国のサンマルクカフェ
（実施なし店舗：サンマルクカフェ&バー ユニバーサル・シティウォーク店、サンマルクカフェ 関西国際空港店、その他一部の新規オープン店舗）
・内容：チョコクロ9個で通常2250円（税込）のところ、30％オフの1570円（税込）で販売