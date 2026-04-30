TOMORROW X TOGETHER、ユニセフのグローバルキャンペーン本格始動「僕たちのエネルギーがみなさんの心の中の堅固な防壁となることを願っている」
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）が29日、グローバルキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」の公式映像を公開した。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
「TOGETHER FOR TOMORROW」は、心の健康の出発点を共感（Empathy）とし、互いに先入観なく理解し合い、より良い明日をともに作っていこうという趣旨で企画された。これは「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持つTOMORROW X TOGETHERというグループ名と同じ軌跡をたどっている。ユニセフ本部および韓国委員会と共に展開するキャンペーンで、昨年10月にアメリカニューヨークのユニセフ本部で協定式が行われた。
29日に公開された映像は、子ども・青少年の心の健康に寄り添う温かなメッセージを扱っている。TOMORROW X TOGETHERは子どもたちと目を合わせ、笑顔を交わしながら自然に交流する。SOOBINの落ち着いたナレーションがメッセージの響きを伝える。 SOOBINは「そういうこともある。僕たちも同じ瞬間を乗り越えてきた。助けが必要だと言うことは、弱くなることではない。一緒なら、僕たちはより良い明日を準備できる」と語り、キャンペーンの趣旨を真摯に伝えている。
TOMORROW X TOGETHERは同日午前10時、ユニセフ韓国委員会で開催されたキャンペーン立ち上げ記者会見に出席。メンバーは「今回のキャンペーンを通じて、世界中の子どもや青少年が小さな慰めを得られればと思う。僕たちのエネルギーがみなさんの心の中の堅固な防壁となることを願っている」と明らかにした。
「TOGETHER FOR TOMORROW」キャンペーンは、29日からユニセフ韓国委員会のホームページで展開される。TOMORROW X TOGETHERは、今年6月にユニセフ韓国委員会のYouTubeチャンネルに出演し、さまざまなエピソードを共有しながら心を伝え、世界中の視聴者と交流する。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
「TOGETHER FOR TOMORROW」は、心の健康の出発点を共感（Empathy）とし、互いに先入観なく理解し合い、より良い明日をともに作っていこうという趣旨で企画された。これは「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持つTOMORROW X TOGETHERというグループ名と同じ軌跡をたどっている。ユニセフ本部および韓国委員会と共に展開するキャンペーンで、昨年10月にアメリカニューヨークのユニセフ本部で協定式が行われた。
TOMORROW X TOGETHERは同日午前10時、ユニセフ韓国委員会で開催されたキャンペーン立ち上げ記者会見に出席。メンバーは「今回のキャンペーンを通じて、世界中の子どもや青少年が小さな慰めを得られればと思う。僕たちのエネルギーがみなさんの心の中の堅固な防壁となることを願っている」と明らかにした。
「TOGETHER FOR TOMORROW」キャンペーンは、29日からユニセフ韓国委員会のホームページで展開される。TOMORROW X TOGETHERは、今年6月にユニセフ韓国委員会のYouTubeチャンネルに出演し、さまざまなエピソードを共有しながら心を伝え、世界中の視聴者と交流する。