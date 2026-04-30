【WWE】RAW（4月27日・日本時間28日／テキサス・ラレド）

【映像】米マットに起こった「異例」の大チャント

米マットで、もうそこにはいないはずの“日本人女子レスラー”を求め、ファンの切実な叫びが響き渡る異例の光景が繰り広げられた。

ベッキー・リンチが保持する女子インターコンチネンタル王座のオープンチャレンジに、イヨ・スカイが呼応。ハイレベルな攻防の末、ASUKAの乱入という衝撃の形で決着した直後、テキサスの夜空にユニバース（WWEファンの呼称）による「We Want Kairi（カイリを出せ）」の大合唱が響き渡った。

新王者となった“ザ・マン”ベッキーがリング上で呼びかけたオープンチャレンジ。これに真っ先に名乗りを上げたのが、かつての盟友たちと決別し、孤独な闘いを続けるイヨだった。試合は序盤から一進一退。イヨは鋭いミサイルキックや雪崩式DDTで王者を追い詰めるも、終盤に暗雲が立ち込める。突如リングサイドに現れたのは、因縁深いASUKAだった。

不気味な笑みを浮かべるASUKAの存在に、一瞬の隙が生じたイヨ。その隙を逃さず、ベッキーが必殺のマンハンドル・スラムを叩き込み、3カウント。非情な結末となった。

しかし、悲劇はこれだけでは終わらない。試合終了のゴングが鳴り響くなか、ASUKAがリングになだれ込み、敗れたばかりのイヨを急襲。執拗にアスカ・ロックで締め上げる暴挙に出た。この惨劇を目の当たりにした会場のユニバース（ファン）は、驚くべき反応を見せた。

一人の日本人レスラーを求める「We Want Kairi」の大チャントが発生したのだ。背景には、先日発表されたカイリ・セインの電撃リリース（解雇）がある。世界中に衝撃が走るなか、カイリ本人は26日に自身のSNSで「私は…私のタイミングで出航します。それまで…愛しています」とファンへ惜別のメッセージを投稿。これに対し、アメリカで苦楽を共にしてきたイヨも「レンタカーの隣にカイリがいないなんて、受け入れるのがつらい」と悲痛な胸の内を明かしていた。

SNS上ではハッシュタグ「＃WeWantKairi」による復帰運動や署名活動が巻き起こるなど、その存在感は増すばかり。カイリを失ったイヨを、さらなる地獄へ突き落としたASUKAの裏切り。この因縁決着の舞台は、5月9日（日本時間10日）の「バックラッシュ」へ。PLE（プレミアム・ライブ・イベント）のビッグマッチ史上初となる、日本人女子同士によるシングル戦から目が離せない。

異例のチャントに包まれたリングに、ネットからは「ナイスユニバース」「#WeWantKairi」「チャント出たw」「なんでカイリいないの？」「こんなの泣ける」と、共感と悲鳴が入り混じったコメントが殺到した。（ABEMA／WWE『RAW』）