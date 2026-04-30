ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

4月30日（木）放送の同番組では、「神社のほこらにジャストフィットする『猫神様』」や「狙いゼロ！ネコたちのミラクル写真館」などを紹介する。

【写真】まさに“猫神様”！神社のほこらにジャストフィットするネコ

今回は、いぬコメンテーターに野口五郎が初登場。

野口が飼っているのは保護犬カフェから迎え入れた、空（そら）くんと海（かい）くん。野口の体の一部を使ってブラインドタッチのマネをよくしているそうだが、いったいどこで？

◆神社のほこらにジャストフィットする「猫神様」

今回は、SNSで話題の「猫神様」を調査。

栃木県小山市の神社で、まるでお供え物のようにほこらへ収まるネコの姿が「ご利益がありそう！」と大人気なのだとか。

実は元捨てネコだというその子は、ご祈祷中の本殿にも堂々と現れる超マイペースな守り神？

神社と地域の方々に愛されながら暮らす、たくさんのネコたちの愛らしくも神々しい日常を紹介する。

◆狙いゼロ！ネコたちのミラクル写真館

偶然が重なって撮れてしまった、ネコたちの二度ともう撮れない「決定的瞬間」を大公開。

Instagram@brinyan_yuka

強風に毛を流され、早く帰りたい一心で「フグ」のような顔になってしまったネコや、ハンモックで遊ぶ姿がまるでビジュアル系アーティストのように決まったネコ。

さらに、マイケル・ジャクソンも驚きの「スリラー」ポーズを披露するネコや、漁港でプロカメラマンが捉えた、今にもけんかが始まりそうな「やんのかコラー！」状態のネコの臨場感あふれるミラクルショットなど、奇跡の数々に注目だ。

Instagram@morikencatphoto

このほか番組では、2年ぶりの復活となる「第3回 反省王決定戦」や「絶滅危惧の『縄文柴犬』が里山を救う！野生動物との共生」なども紹介される。