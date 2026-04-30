K-1元3階級制覇王者の武尊（34）の妻でタレントの川口葵（27）が30日までに自身のインスタグラムを更新。29日に現役を引退した夫をねぎらう2ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「勝利おめでとう」とつづり始めた。

ベルトを肩に抱えた武尊との笑顔2ショットとともに「そして現役生活お疲れ様でした」とねぎらった。

ネットでは「ほんとに感動しました」「良い笑顔」「二人で掴んだ勝利ですね」「最高のフィナーレおめでとう！」「2人の夫婦の勝利でもある」「最高でした」などの声があがった。

武尊は現役ラストマッチで最強を証明した。引退試合では1年前にKO負けを喫した元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）と激突。入場前から会場がボルテージは最高潮になっていた。1Rから両者は一歩も引かなかった。2Rに試合が動いた。両者打ち合いの展開でカウンターの左フックでダウンを奪った。その後も左フックで2度目のダウンを奪った。3Rは被弾しながらも“来いよ！”と吠える場面もあった。4Rはロッタンが圧力を強めて苦戦する場面もあったが、ラウンド終了間際にはラッシュ仕掛けてダウン寸前まで追い込んだ。最終Rもダウン奪うと最後はラッシュでロッタンを倒しきってKO勝利。リングに突っ伏して絶叫し有終の美を飾った。試合後には最後となるムーンサルトを披露。ベルトを手にすると涙を流した。

退場の際にはリングサイドで試合を見守っていた川口と熱い抱擁を見せていた。