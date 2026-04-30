【ロンドン＝横堀裕也、ワシントン＝栗山紘尚】米国を国賓訪問中のチャールズ英国王は２８日、米議会で演説し、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の重要性を強調し、揺らぐ英米の「特別な関係」の修復に向けて熱弁をふるった。

対イラン軍事作戦を巡って急速に悪化する英米関係への危機感を背景に、「国王による最も政治的なスピーチの一つ」（英民放スカイニュース）となった。

結束訴え

英君主による米議会での演説は、１９９１年のエリザベス女王以来、２回目。国王は冒頭、現下の国際情勢について、「母親（エリザベス女王）が演説した時と比べ、世界はより不安定で、より危険になっている」と語った。

その上で、２００１年の米同時テロを受け、ＮＡＴＯが史上初めて集団防衛義務を発動したことに言及し、ＮＡＴＯが結束することの重要性を訴えた。「ウクライナを守るためにも、揺るぎない決意が必要だ」と指摘し、米軍を含む同盟国の献身が「ＮＡＴＯの核心だ」と述べた。

推敲重ね

国王は演説で、英米間の絆を幾度となく強調した。「英米両国が数百年かけて築き上げてきた同盟は、唯一無二のものだ。それは今、かつてないほどに重要となっている」と述べ、トランプ政権が同盟国への負担増を求めていることを踏まえ、英政府として防衛費の大幅な拡大に取り組んでいるとアピールした。

ニュースサイト・ポリティコなどによると、国王は率先して演説の準備に取り組み、推敲（すいこう）を重ねた。１９９１年のエリザベス女王の演説は１２分間だったが、今回の演説は約３０分間に上った。

国王がここまで注力し、異例とも言える政治的な発言に踏み切ったのは、英米関係の現状に強い危機感を抱いているためだ。イラン攻撃の際に英軍基地の使用を一時拒まれたトランプ米大統領は、強固な英米同盟を「特別な関係」と表現したチャーチル元英首相を引き合いに、「（スターマー英首相は）チャーチルではない」などと批判を繰り返している。

国王は演説で、英米関係がこれまでも危機に直面してきたことに触れ、「我々は常に一緒になって困難を乗り越えてきた。これこそが、この関係を特別たらしめている」と訴えた。

切り札

スターマー政権にとっても、「王室カード」は最大とも言える切り札だ。

トランプ氏は当時のメイ政権時の２０１９年に国賓として訪英し、エリザベス女王と面会した。スターマー氏は２５年２月、訪米してトランプ氏と会談した際、国王の親書を手渡して国賓として招待し、トランプ氏は前例のない２度目の国賓訪問で国王主催の晩さん会などに臨んだ。今回の国王訪米も、政府として全面的にバックアップしている。

トランプ氏は、２８日にホワイトハウスで行われた国王夫妻の歓迎式典で、英王室への「強い憧れ」を隠さなかった。スコットランド生まれの母が、エリザベス女王がテレビに映るたびに「なんとも美しい」とくぎ付けになっていたとのエピソードを披露し、王室への愛着をにじませた。ただ、「トランプ氏は国王とスターマー氏のことは完全に切り分けて考えている」（米紙ワシントン・ポスト）とも指摘されている。国王の尽力が英米関係の改善にどこまで直結するかは見通せない。

「２人の王様」…ホワイトハウス投稿

【ワシントン＝栗山紘尚】米ホワイトハウスは２８日、ＳＮＳに、トランプ大統領とチャールズ英国王が談笑する写真を投稿し、「２人の王様」との説明を加えた。米国内では昨年６月以降、強権的な姿勢を強めるトランプ政権に抗議する「ＮＯ ＫＩＮＧＳ（王様はいらない）」と名付けられた一斉デモが繰り返し行われている。