もうすぐ出勤時間なのに、猫さんが可愛すぎて…？思わず休みたくなってしまう光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4.4万回再生を突破し、「かわいい～！羨ましい～♡」「絶対遅刻しそう」「あの瞳に見つめられたら何処にも行きたくないよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：午前４時、起こしてくれるネコ→出勤時間が迫ると…仕事に行きたくなくなってしまう『尊い光景』】

早すぎる朝の始まり

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』に投稿されたのは、ある日の出勤前の様子。この日のママさんの起床時間は、午前4時。サビ猫「たっちゃん」の腹ペコニャラームが発動した結果だったそうです。

まずはテンション高く催促をするたっちゃんと、お尻を向けて健気にトントンアピールをする妹分の黒猫「みちこ」ちゃん、それぞれと朝のご挨拶。眠気と闘いつつご飯を用意すると、たっちゃんは嬉しさのあまり瞳をキラキラと輝かせていたといいます。

もうすぐ出勤なのに…

食後すぐスッキリしたたっちゃんのトイレの後始末や、ふたりの熱視線を受けながらの朝食など。着々と準備を進めるママさんは、猫吸いもしてしっかりとエネルギーもチャージ。いよいよ出勤時間が迫ってきたようなのですが…。

可愛すぎるきゅるん顔を向けるたっちゃんを見て、行きたくなくなってしまったそう。さらに、ギリギリまで居ようとコタツに入ると、なんとお膝好きのたっちゃんがON！ますます行きたくなくなる状況になったというのです。

誘惑(?)するたっちゃん

たっちゃんは手をペロペロと舐めてくれたそうで、無意識にでしょうが、なんて抗い難い誘惑…！ママさんが休みたくなるのも仕方がないのかもしれません。そのまま至福のなでなでタイムに入るも時間切れとなり、後ろ髪を引かれながらも、今度こそ家を出たのだといいます。

ちなみにたっちゃん、帰宅時は嬉しそうにお出迎えをしてくれたものの、食後は呼んでもあっさりスルーだったそう。しかし、コタツに入ると再び乗ってきたそうで、見事なツンデレっぷりを見せてくれたのでした。

投稿には「こんなにキュートな2人がいたら仕事行きたくなさすぎて辞めたくなりそうw」「可愛い♡どちらも行動が面白いです」「たっちゃんの可愛さに負けず出勤するもも子さん偉い」「本当にたっちゃんのツンデレが私のツボでいつもキュン♡ってなります」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』では、ツンデレなたっちゃんとおっとりでビビりなみちこちゃんの日常の様子が投稿されています。ふたりの可愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。