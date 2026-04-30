《新作》今すぐ【スタバ】に駆け込めーーーッ！！「30周年記念グッズ」をチェック

今年、日本上陸30周年を迎える【スターバックス】では、記念すべき年を祝うアニバーサリー企画を実施中です。4月8日にスタートした新作ビバレッジがSNSで話題を集めていますが、時を同じくして販売された新作グッズの中にも「30周年記念グッズ」が登場しているんです。そこで今回は、早くも入手困難となっている話題のグッズを紹介します。

サイレン姿のベアリスタがキュート

すっかり定番となった、リユーザブルカップとドリンクホールキャップのセットが30周年バージョンで登場。「リユーザブルカップ30YEARS473ml + リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタサイレン」は、カップに施された上陸当時のロゴとサイレンに扮したベアリスタが特徴のアイテムです。ベアリスタの可愛さはもちろんですが、ロゴの懐かしさに心惹かれる人も多いはず。

長く大切に使いたい限定キャニスター

「キャニスター30YEARS」は、ナチュラルなアイボリーの色合いに上陸当時のロゴが映える、スタバらしいおしゃれなキャニスター。コーヒーの種類にもよりますが、公式サイトによると「コーヒー豆が約200～220g程度入るサイズ」とのこと。シンプルながらも存在感があるため、キッチンを飾るインテリアとしても活躍しそうです。

【スターバックス】の「30周年記念グッズ」は、オンラインストアでは売り切れになっているため、今すぐ入手するなら店頭販売を狙うのがおすすめ。今後、予約販売される可能性も残されているため、オンラインストアもこまめにチェックしてみて。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる