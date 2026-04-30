寝ている猫ちゃんたちの姿が、ある「文字」に見えると反響を呼んでいます。可愛すぎるその光景に、癒やされる人が続出中です。話題の投稿は1万4000回以上表示され、1000件を超える「いいね」が寄せられています。

【写真：まったりと寝ている『２匹の猫』を見ると→形が『文字』に見えて…奇跡的な瞬間】

奇跡の瞬間！2匹で作った文字！

Xアカウント「マロンとモンブラン」に投稿されたのは、猫ちゃんたちが作る可愛い「猫文字」です。

まったりと寝ている2匹の猫ちゃんたちですが、2匹の形が「こ」になっていたのだそう。偶然とはいえ、とてもきれいな「こ」になっています。

「猫文字」は他にもたくさん投稿されています。「い」「ハ」など2匹で作られたものや、「ノ」「と」「つ」など1匹で表現した猫文字などバリエーションも豊富だといいます。

中には「文字に見えそうで見えない…？」という絶妙な瞬間もあるとのこと。次はどんな文字を見せてくれるのか、これからの投稿も楽しみですね。

Xアカウント「マロンとモンブラン」では、猫文字など猫ちゃんたちがまったり過ごす日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「マロンとモンブラン」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。