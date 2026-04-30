「体に当たってからハンド」は見直すべき？ CLで物議醸す2つの判定、識者たちも首かしげる
UEFAチャンピオンズリーグ準決勝、アトレティコ・マドリードとアーセナルのゲームは1stレグを1-1で終えた。アーセナルは前半終了間際にヴィクトル・ギェケレシュがPKを決め先制したが、56分に逆にPKを与えてしまい、これをフリアン・アルバレスが決めている。
PK1本ずつのドローとなったが、アトレティコが決めた方のPKが物議を醸している模様だ。ペナルティエリア内でのハンドボールを取られたのだが、マルコス・ジョレンテのシュートがベン・ホワイトの足に当たり、跳ね返ったボールがホワイトの手に当たった。ホワイトの手は特に不自然な位置ではなかった。
ファンがヒートアップするのには理由があり、前日に行われたパリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンの試合でも似たような判定があったからだ。前半終了間際、ウスマン・デンベレからのクロスをアルフォンソ・デイビスがエリア内でブロックした際、股のあたりに当たって跳ね返ったボールがデイビスの手に当たり、ハンドをとられてPKとなったのだ。デンベレはこれを決めて、チームの3点目とした。
『Amazon Prime』で解説していたアラン・シアラー氏は、このPKについて異論を唱えていた。
「私はそれに同意できない。本当に同意できない。もしそれが（直接）彼の腕に当たったのなら、まあ許容範囲かもしれない。でも体の別の部分から腕に当たった場合、彼はどうすればよかったんだ？」
デイビスもホワイトも、確かに手をボールに当ててしまっていたが、先に体の別の部分に当てたボールが跳ね返ったものであり、おそらく避けようがなかった。意図的でないことは明らかだったが、これで1点を失うというのはいささか厳しいようにも思える。ウェイン・ルーニー氏もシアラー氏の意見に同調し、「あれはペナルティではないと思う」と発言していた。
シアラー氏は「ナンセンスだ」と判定を非難していたが、ハンドのルールは見直されるべきだろうか。