新築戸建てに全館空調を検討していますが、全館空調は固定資産税が跳ね上がるって本当ですか？ 「壁掛けエアコン各部屋設置」のほうがお得でしょうか？

全館空調を入れると固定資産税は上がる可能性がある

全館空調を新築時に設置する場合、固定資産税の評価額に影響する可能性があります。固定資産税では、家屋に取り付けられ、建物と構造上一体になっている設備も評価の対象になります。例えば、ダクトや吹き出し口を天井や壁の中に組み込む全館空調は、単なる家電ではなく、家屋と一体の建築設備として扱われやすいです。

そのため、全館空調を入れると、家屋の評価額に影響し、その結果として固定資産税が増える場合があります。ただし、どれだけ増えるかは、家の広さや設備の種類、取り付け方、自治体の評価方法によって変わります。固定資産税は、評価額に税率を掛けて計算されるため、設備費用がそのまま毎年の税額に上乗せされるわけではありません。

注意したいのは、全館空調本体だけでなく、ダクトや換気機能、配管などが空調設備一式として評価に関係する場合がある点です。導入前には、住宅会社や施工会社に固定資産税への影響の見込みを確認しておきましょう。なお、最終的に家屋評価を行うのは自治体なので、より正確に知りたい場合は、建築予定地の自治体にも確認しておくと安心です。



壁掛けエアコンは固定資産税だけ見れば有利になりやすい

各部屋に設置する一般的な壁掛けエアコンは、固定資産税への影響が小さい設備です。壁掛けエアコンは、後から購入・取り付け・交換が可能な家電製品として扱われることが多く、家屋とは一体とみなされにくいため、固定資産税の評価対象になりにくいと考えられます。

一方、床暖房や全館空調のように建物に組み込まれる設備は、家屋の一部として評価される可能性があります。

例えば、リビング、寝室、子ども部屋にそれぞれ壁掛けエアコンを設置する場合、購入費や設置費はかかりますが、これらの費用は通常、家屋の固定資産税評価額に大きく反映されません。そのため、税金だけを比較すれば、全館空調より負担を抑えやすいといえます。

ただし、壁掛けエアコンにもデメリットはあります。部屋ごとに温度差が出やすく、廊下や洗面所、トイレなどは暑さや寒さを感じやすくなります。また、複数台を設置すると、室外機の数が増え、外観や設置スペースに影響することもあります。税金が抑えられるからといって、必ずしも暮らし全体で最もお得とはかぎらない点に注意しましょう。



税金だけでなく初期費用・電気代・快適性も比べる

全館空調と壁掛けエアコンを比べるときは、固定資産税だけで判断しないことが大切です。全館空調は初期費用が高くなりやすく、固定資産税にも影響する可能性がありますが、家全体の温度差を抑えやすく、冬の廊下や脱衣所の寒さを軽減しやすい点は大きな魅力です。

特に小さな子どもや高齢の家族がいる家庭では、快適性や体への負担の少なさも重要な判断材料になります。

一方、壁掛けエアコンは、初期費用を抑えやすく、必要な部屋だけ運転できる点がメリットです。家族の在宅時間が短い家庭や、使う部屋が限られている家庭では、効率よく使える可能性があります。ただし、各部屋で個別に運転するため、使い方によっては電気代がかさむ点には注意が必要です。

また、メンテナンス費用も比較しましょう。全館空調はフィルター清掃や定期点検が必要で、故障時の修理費が高くなる場合があります。壁掛けエアコンは1台ごとに交換しやすい一方、台数が多いと掃除や買い替えの手間が増えがちです。どちらがお得かは、建築時の費用、毎年の税金、電気代、修理費を合わせて考える必要があります。



固定資産税の差だけでなく暮らし方に合う空調を選ぼう

全館空調は建物と一体化した設備とみなされる場合があり、固定資産税に影響する可能性があります。一方、壁掛けエアコンは家電として扱われやすく、税金面では有利になりやすい選択肢です。

ただし、空調選びは固定資産税だけで判断しないことが大切です。全館空調は家全体を快適に保ちやすく、壁掛けエアコンは初期費用を抑えやすい特徴があります。住宅会社に税金への影響を確認し、必要に応じて自治体にも確認したうえで、費用と暮らしやすさを比べて選びましょう。



出典

総務省 固定資産税

国税庁 法令解釈通達 第3章 家屋及び家屋の上に存する権利

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー