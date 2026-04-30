◇ナ・リーグ ドジャース2−3マーリンズ（2026年4月29日 ロサンゼルス）

ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が29日（日本時間30日）、本拠でのマーリンズ戦に先発し、5回2/3を3安打2失点と粘投も勝敗は付かなかった。チームは打線が振るわず連敗でカード負け越しとなった。

2回にヒックスに先制ソロを浴びたが、4回まで許した安打はこの1本のみ。ただ、1−1の5回にルイーズに勝ち越しソロを許すと、6回も2死一、三塁のピンチを招いて降板。後を継いだベシアが後続を断ち、無失点で切り抜けたが、今季ワーストの6与四球と制球に課題を残した。

試合後、グラスノーは「かなり試された登板だった。序盤はいい感覚があった。ただ、5回、6回は本当に変な感じだった。タイミングを失って、体が早く開いてしまった。そういう日だった」と振り返った。

制球に苦しんだことについては「単に体が早く開きすぎていた。前側、つまりフロントサイドがかなり強く出すぎていた。だから、もっと我慢して、体を閉じたままにしておくことが大事。ただ、今日はその場でそれを修正するのが難しかった」とフォームに乱れがあったとした。